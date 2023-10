Slovák vyhral skoro 20 000 €, lebo stavil na výhru Smeru vo voľbách. Na týchto stávkach ľudia najviac prerobili

Stávky na výhru Smeru dosiahli viac ako 800-tisíc eur.

Slováci na voľby stavili milióny eur. Napriek favorizovanému Progresívnemu Slovensku ľudia verili najmä vo výhru Smeru-SSD. Tipujúci si na výhru strany Smer stavili dokopy približne 800-tisíc eur, povedal pre RTVS vedúci oddelenia komunikácie Tipsport Filip Timár.

„Bookmakeri aj prieskumné agentúry videli tie šance dvoch hlavných favoritov PS a Smer pomerne vyrovnane, pred voľbami sme aj my mierne favorizovali PS, ale tipujúci to videli inak. Tam sme mali až 2/3 na výhru Smeru a iba 15 stávok na výhru PS. Takže tipujúci to odhadli veľmi presne a skončili v pluse pri stávkach na víťaza volieb,“ vyhlásil hlavný bookmaker Niké Richard Slušný.

Najvyššia výhra bola 19 600 eur a tipujúcemu ju priniesla práve stávka na výhru Smeru. Kurz na tento výsledok predstavoval 1,96 : 1. Slušný vyhlásil, že najviac prehral tipujúci, ktorý stavil na výhru strany Progresívne Slovensko 7-tisíc eur.

Stávkari tipovali aj postup menších strán

Stávkari tipovali aj na postup menších hráčov do parlamentu. „Tipujúcim dobre vyšlo, že správne odhadli, že do parlamentu sa dostane SaS, KDH aj SNS. Nevyšli im tipy na to, že do parlamentu sa nedostane Republika, tam sme mali až 90 percent stávok na to, že Republika prejde do parlamentu,“ informoval Slušný z Niké.