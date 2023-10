Záhadná legionárska choroba je už na Slovensku. V bratislavskej nemocnici o život bojuje 47-ročná žena, lekári sú zmätení

Pacientka je vo vážnom stave hospitalizovaná na ARO v Univerzitnej nemocnici v Bratislave.

Na Slovensku máme potvrdený prípad legionárskej choroby. Podľa portálu noviny.sk ide o 47-ročnú ženu, ktorá sa chorobou nakazila na dovolenke v zahraničí. Momentálne leží vo vážnom stave na ARO v Univerzitnej nemocnici v Bratislave.

V susednom Poľsku je situácia veľmi vážna, chorobe tam podľahlo už niekoľko desiatok ľudí. Na Slovensku ide o ojedinelý prípad.

„Je to mladá žena. Bola v zahraničí a pravdepodobne si to doniesla odtiaľ. Nevieme, prečo je u nej ten priebeh taký, aký je, lebo ona je v podstate zdravá. Takýto ťažký priebeh mávajú zvyčajne pacienti s nejakým iným ochorením,“ priblížil primár ARO v petržalskej Nemocnice sv. Cyrila a Metoda Jakub Hložník.

Patogén môže spôsobiť ľahší, ale aj veľmi ťažký priebeh ochorenia. „Niekto to možno prekonal a ani o tom nevie, mal príznaky podobné chrípke. No a u niekoho sa to vyvinie do takéhoto ťažkého štádia,“ uviedol Hložník.

Zdrojom nákazy býva klimatizácia či kontaminovaná voda

Legionárska choroba sa prenáša kvapôčkami kontaminovanej vody, nešíri sa však priamo z človeka na človeka. Spôsobujú ju baktérie nazývané legionely, ktoré môžu zapríčiniť ťažký zápal pľúc. Zdrojom nákazy býva klimatizácia či kontaminovaná voda.

Choroba sa prejavuje podobne ako ťažký zápal pľúc, a to vysokými teplotami, bolesťami či problémami s dýchaním. Takéto problémy spôsobuje najmä ľuďom so slabým imunitným systémom, ktorí často trpia aj inými ochoreniami.