AKTUÁLNE: NAKA zasahuje v Kollárovom Fun rádiu

Podľa dostupných informácií NAKA zasahuje aj v ďalších častiach Bratislavy

NAKA dnes ráno zasahovala vo Fun rádiu, ktoré patrí dosluhujúcemu predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi. Podľa dostupných informácií zasahujú aj v ďalších častiach Bratislavy, píše Startitup.

Do budovy rádia na Leškovej ulici vstúpili krátko po 9:00 hod. Na mieste zasahovalo približne 5 policajných áut a desiatka policajtov. Podľa informácií denníka Pravda by malo ísť o pokračovanie akcie VATA, ktorá sa týkala jedného z IT projektov za 52 miliónov eur.

Policajti údajne zasahujú aj v spoločnosti SLOVCLEAN, ktorá je spojená s bývalým poslancom Martinom Borguľom. Rozsiahly zásah by sa mal týkať aj firiem Prvá stavebná sporiteľňa, Media Print Kappa, AKzent Media, Benalex, Sayrus, Global Solutions SK, Peber, KGV Security a Bob Group.

Správu budeme aktualizovať.