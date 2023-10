Ukrajina by mohla vstúpiť do EÚ do tohto termínu, myslí si predseda Európskej rady. Musela by však splniť viacero podmienok

Podľa predsedu Európskej rady Charlesa Michela musí EÚ zrýchliť proces rozhodovania o vstupe Ukrajiny.

Predseda Európskej rady Charles Michel je za to, aby Ukrajina vstúpila do Európskej únie (EÚ) do roku 2030. Musia však byť splnené určité podmienky a každý si musí urobiť svoju „domácu úlohu“, povedal v rozhovore pre nemecký spravodajský časopis Der Spiegel.

Podľa Michela musí EÚ urýchliť proces rozhodovania o vstupe Ukrajiny, čím by zároveň ukázala, že je schopná konať geopoliticky. Zároveň však zdôraznil, že EÚ nezľaví z kritérií prijatia, čo platí okrem Ukrajiny aj pre ostatných kandidátov vrátane Turecka, šiestich krajín západného Balkánu a Moldavska.

„Ukrajina a ostatné štáty musia uskutočniť reformy, bojovať proti korupcii a splniť právne požiadavky,“ upozornil Michel.

O otázke rozširovania sa bude diskutovať na zasadnutí lídrov EÚ vo štvrtok a v piatok v španielskej Granade.

Ukrajina je kandidátom na členstvo v EÚ od júna 2022. O začatí rokovaní musí rozhodnúť jednohlasne všetkých 27 členov Únie. Rozhovory môžu trvať niekoľko rokov a nie sú zárukou prijatia.