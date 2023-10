Slovenská banka plánuje veľkú odstávku na celý víkend. Klientov upozorňuje, aby si všetko vybavili včas

Od piatka a počas víkendu budú viaceré služby banky ČSOB výrazne obmedzené.

Československá obchodná banka (ČSOB) informovala na webe o veľkej odstávke služieb. V piatok 6. 10. a počas víkendu v sobotu a v nedeľu 7. – 8. 10. nebudú fungovať viaceré služby.

V piatok 6. októbra v čase od 22.00 h do nedele 8. októbra do 9.00 h je naplánovaná kompletná odstávka služieb Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking.

Z dôvodu plánovanej prevádzkovej odstávky nebude v nedeľu 8. októbra v čase 0.01 h do 9.00 h dostupná webová stránka www.csob.sk. ČSOB API (PSD2) nebude fungovať v sobotu 7. októbra v čase od 00.01 h do nedele 8. októbra do 9.00 h.

V uvedenom termíne nebudú môcť klienti banky uhradiť žiadne platby. „Odstávka je nevyhnutná pre ďalšie skvalitňovanie služieb a za prípadné komplikácie spôsobené technickou odstávkou sa vopred ospravedlňujeme,“ uviedla banka.