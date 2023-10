Polícia a SIS si čoskoro posvietia na bankové účty Slovákov. K týmto údajom budú mať prístup

Zavedenie nového Centrálneho registru vyjde štát na približne 3 milióny eur.

Štát už onedlho získa nový nástroj na sledovanie bankových účtov a informácií o prenajímaní bezpečnostných schránok. Vyplýva to z novej vyhlášky Ministerstva financií SR, ktorá má vstúpiť do platnosti už onedlho. Vyhláška stanoví nové podrobnosti vo veci zasielania údajov do Centrálneho registra účtov, informuje portál FinReport.

Banky a ďalšie povinné osoby tak budú mať šesť mesiacov na to, aby začali zasielať údaje o bankových účtoch do centrálneho registra. Do registra však nebudú banky nahlasovať pohyby alebo stavy na účtoch klientov.

„Úlohou Centrálneho registra účtov je poskytnúť zoznam čísiel účtov a ich majiteľov oprávneným orgánom pri vyšetrovaní podozrení z vykonávania trestných činov,“ priblížil rezort financií.

Policajti a príslušníci SIS však budú mať prístup k údajom, vďaka ktorým dokážu priradiť čísla účtov ku konkrétnym fyzickým alebo právnickým osobám. Vyšetrovateľom sa tak uľahčí práca pri identifikácii podozrivých osôb.

K akým informáciám budú mať poverené osoby prístup?

Názov, adresa sídla a identifikačné číslo finančnej inštitúcie, ktorá vedie účet alebo prenajíma bezpečnostnú schránku;

dátum začatia prenájmu bezpečnostnej schránky;

dátum založenia účtu;

číslo účtu a medzinárodné bankové číslo účtu IBAN, ak bolo pridelené;

jednoznačné označenie bezpečnostnej schránky;

dátum vzniku a zániku oprávnenia klienta na nakladanie s finančnými prostriedkami na účte;

dátum zrušenia účtu;

dátum ukončenia prenájmu bezpečnostnej schránky.

Polícia a SIS zároveň bude mať prístup k identifikačným údajom klienta v rozličných rozsahoch.

Pri fyzických osobách k menu, priezvisku, rodnému číslu alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adrese trvalého pobytu alebo iného pobytu;

pri fyzických osobách – podnikateľoch: okrem vyššie uvedených údajov budú mať prístup k obchodnému menu, adrese miesta podnikania a identifikačnému číslu;

pri právnických osobách k názvu, adrese sídla a identifikačnému číslu.

Nový Centrálny register účtov vyjde rezort financií na tri milióny eur.