Firma s väzbami na oligarchu Bödöra vyhrala súťaž na stavbu nemocnice s nízkou cenou, teraz chce viac

Stavebná firma Stanter, ktorej majiteľ v minulosti podnikal s oligarchom Norbertom Bödörom, stavia nový pavilón psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží.

Zákazku v tendri, ktorý sa nezaobišiel bez komplikácií, Stanter získal vďaka tomu, že ponúkol mimoriadne nízku cenu. Odhadovanú sumu podliezol o takmer polovicu. Už pol roka po podpise zmluvy sa ale firma opakovane pokúsila cenu navýšiť. Väčšinu nákladov štát platí z európskeho Plánu obnovy.

Nedostatok psychiatrov a akútna potreba zlepšenia psychiatrickej zdravotnej starostlivosti sú jedným z mnohých problémov slovenského zdravotníctva. Pozitívnou správou by tak malo byť, že druhá najväčšia z piatich psychiatrických nemocníc na Slovensku vo Veľkom Záluží rozbehla výstavbu nového pavilónu. Výsledkom majú byť lepšie podmienky pre pacientov. Zmena viacposteľových izieb na jedno- a dvojlôžkové so samostatným sociálnym zázemím má priniesť „humanizáciu lôžkových kapacít“. V súčasnosti sú v jednej izbe niekedy aj viac než štyria pacienti.

Verejné obstarávanie na výstavbu pavilónu psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží pri Nitre vyhrala na sklonku minulého roka firma Stanter s prepojením na oligarchu Norberta Bödöra, obžalovaného z prania špinavých peňazí, ktorý navštevuje premiéra Roberta Fica na úrade vlády.

Práce už mali byť v plnom prúde. Bývalý riaditeľ nemocnice projekt označil za najväčšiu investíciu nemocnice v jej 67-ročnej histórii. Výstavba však mešká. Okresný stavebný úrad totiž ešte nevydal ani stavebné povolenie. „Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v tejto veci ešte nebola podaná. Len teraz sme vydali územné rozhodnutie,“ potvrdila nám pracovníčka stavebného úradu v polovici mája.

V areáli psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží vyrúbali stromy. Práce stoja pretože firma Stanter nevybavila povolenie. Zdroj: ICJK

Časový harmonogram v zmluve naznačuje, že na zdržiavanie či predlžovanie času výstavby nie je priestor. K už existujúcemu časovému sklzu zrejme prispelo aj mesiace sa naťahujúce verejné obstarávanie. Stanter z neho najskôr vylúčili. Firma po podaní námietky nakoniec uspela.

Významnú časť nákladov na zhotovenie pavilónu štát pokryje z európskych peňazí z Plánu obnovy, ktorý sa končí budúci rok v júni. V rovnaký mesiac majú byť dokončené aj nové priestory psychiatrie vo Veľkom Záluží.

Výstavba nemocnice nie je prvá verejná zákazka, ktorú nitrianska firma získala. Po nástupe štvrtej vlády Roberta Fica vyhral Stanter Milana Kreškóciho, ktorý v minulosti podnikal s obžalovaným Norbertom Bödörom, viaceré verejné obstarávania za milióny eur.

V októbri sme v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu písali o tom, ako uspel v súťaži na rekonštrukciu úradu vlády. V období, keď sme článok publikovali, sa na úrade vlády vyhodnocovala súťaž na druhú časť rekonštrukcie, takzvanú budovu B, kde prebiehajú zasadnutia kabinetu. Stanter mal nakročené k víťazstvu aj v tejto súťaži, no necelé dva týždne po zverejnení našich zistení ho z obstarávania vyradili.

Súťaž na rozšírenie nemocnice vo Veľkom Záluží Stanter vyhral spomedzi jedenástich uchádzačov vďaka mimoriadne nízkej cenovej ponuke. Deklaroval, že zákazku s odhadovanou cenou 8,5 milióna eur bez DPH urobia za necelých päť miliónov. Avšak pol roka po podpise zmluvy sa Stanter opakovane pokúša cenu navýšiť cez dodatočné práce a položky. „Chceli to projektovať so štyrmi podlažiami. Celý proces naťahovali, až kým po mojom nástupe nedostali zmluvnú pokutu za omeškanie a jasné stanovisko odo mňa a nového stavebného dozoru, že v zmluve o dielo sú len tri podlažia a štyri by samozrejme znamenali navyšovanie ceny, čo odmietame,“ vysvetlil dôvody omeškania výstavby súčasný riaditeľ nemocnice Filip Barbarič.

Podpredseda predstavenstva Stanteru, Juraj Comorek, neodpovedal na naše otázky zaslané emailom. Nakoniec sa nám však podarilo spojiť telefonicky. „My teda meškanie neevidujeme a ani cenu nenavyšujeme,“ tvrdil. Pri otázke na pokutu, ktorú Stanter musel zaplatiť za nedodržanie míľnikov projektu, nám povedal, že sa máme informovať u investora. Informácia, s ktorou sme ho konfrontovali, pritom pochádzala priamo od riaditeľa psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží.

Bez stavebného povolenia sa práce v nemocničnom areáli vo Veľkom Záluži nemôžu pohnúť dopredu. Zdroj: ICJK

Keď nemocnica vyberala zhotoviteľa nového pavilónu, šéfoval jej Michal Galbavý. Za riaditeľa ho vymenovali opakovane, naposledy v novembri 2024, už po výmene vedenia rezortu zdravotníctva. Minister Kamil Šaško ho však po pár mesiacoch, v marci 2025, odvolal a vedením dočasne poveril Barbariča. Ten šiesteho mája prešiel aj riadnym výberovým konaním.

Šaško dôvod výmeny nekonkretizoval. „MZ SR považuje za kľúčové, aby aj v tejto nemocnici fungoval efektívny manažment a hospodárska disciplína o to viac, keď sa nachádzame v tzv. konsolidačnom roku,“ citovala stanovisko ministerstva TASR. Pýtali sme sa, či odvolanie Galbavého súviselo s manažmentom investície do rozšírenia nemocnice. Rezort však poskytol len všeobecnú odpoveď, že odvolanie a menovanie riaditeľov nemocníc je v kompetencii ministra.

Od vyhlásenia verejného obstarávania v januári 2024 má Psychiatrická nemocnica vo Veľkom Záluží už tretieho riaditeľa. Jeden vyhlasoval zákazku, druhý podpisoval zmluvu a tretí teraz dohliada na výstavbu. Takéto časté striedanie vedenia nemocnice vo Veľkom Záluží nebolo zvykom. V minulosti mala jedno vedenie nepretržite niekoľko rokov.

Developerský projekt s Bödörom

Spoločnosť Stanter bola do roku 2023 známa pod menom Inpek Holding. Vtedy aj dnes za ňou stojí akcionár Milan Kreškóci starší. Inpek Holding vznikol v roku 2015 a hneď dostal zákazku vo vznikajúcom strategickom parku Jaguar pri Nitre. Na budovaní Jaguára sa podieľal ako dodávateľ pre Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo. Z účtovných závierok vyplýva, že po pár rokoch tržby firmy presiahli desať miliónov eur.