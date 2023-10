Až 51 % Slovákov má po zaplatení účtov menej peňazí ako minulý rok. Tretina ľudí nemá rezervu pre prípad núdze

Disponibilný príjem Slovákov sa znižuje.

Disponibilný príjem Slovákov sa vzhľadom na rastúcu infláciu a vyššie náklady domácností výrazne zmenšuje. Podľa Európskeho prieskumu platobného správania spotrebiteľov až 51 % Slovákov potvrdilo, že im po zaplatení základných položiek a účtov zostáva menej peňazí ako pred rokom. Spoločnosti by sa tak podľa analytika tomu mali prispôsobiť. Informovala o tom spoločnosť Intrum v utorok.

„Je zrejmé, že spotrebitelia sú pod silným tlakom, pokiaľ ide o ich osobné financie. Milióny ľudí v celej Európe stoja každý deň pred ťažkými rozhodnutiami, kde si môžu a nemôžu dovoliť míňať. Slovensko nie je výnimkou,“ komentoval zistenia tohtoročného prieskumu riaditeľ spoločnosti Intrum Martin Musil.

Reálne príjmy spotrebiteľov stagnujú, prípadne klesajú v takmer všetkých sledovaných európskych krajinách. Najhoršie je na tom Maďarsko (75 %) a Poľsko (64 %). Naopak, v Portugalsku toto potvrdilo len 16 % respondentov.

Až tretina respondentov (34 %) zo Slovenska odpovedala, že má značne oslabenú finančnú odolnosť. Chýba im akákoľvek hotovostná rezerva na pokrytie neočakávaných nákladov, prípadne má v úsporách sumu nižšiu ako jeden mesačný príjem. Zároveň takmer polovica Slovákov chce zlepšiť svoju finančnú situáciu žiadosťou o zvýšenie platu, prípadne si chce nájsť lepšie platenú prácu.

Tretina Slovákov čaká, že nebudú mať na zaplatenie účtov

Približne tretina Slovákov očakáva, že sa určite stane, že nebudú mať prostriedky na zaplatenie účtov za služby, a dokonca počítajú aj s tým, že keď to bude potrebné, vynechajú zaplatenie niektorých účtov s nižšou prioritou, aby si mohli zabezpečiť základné položky.

Prieskum taktiež potvrdil, že so stupňujúcim sa tlakom na disponibilné príjmy sú spotrebitelia priťahovaní k podnikom, ktoré rozumejú meniacemu sa prostrediu. Až 69 % opýtaných sa domnieva, že spoločnosti by mali spotrebiteľom ponúkať flexibilné platobné metódy v ťažkých ekonomických obdobiach. Preferovali by napríklad možnosti splátok, rôzne spôsoby platby či voliteľné lehoty splatnosti.

„V časoch nestability a neistoty sa ľudia dokážu rýchlo cítiť ochromení a nevedia, kam sa obrátiť. Podniky potrebujú nájsť riešenie, ktoré bude dlhodobo vyhovovať im aj ich zákazníkom. Teraz je doba, keď majú spoločnosti obrovskú príležitosť vybudovať si dôveru zákazníkov a zabezpečiť si dlhodobú konkurenčnú výhodu tým, že zaujmú pragmatický a flexibilný prístup,“ uzavrel Musil.

Európsky prieskum platobného správania spotrebiteľov pre skupinu Intrum uskutočnila spoločnosť Longitude v 20 krajinách Európy. Zber dát sa uskutočnil v období od 19. júla do 1. septembra 2023. Analyzované boli odpovede 20-tisíc spotrebiteľov z 20 európskych krajín, z toho 1000 Slovákov.