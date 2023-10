Volajú po ďalšej výzve Obnov dom, aby Slováci získali 19 000 € na rekonštrukciu. Odborníci navrhli aj férovejší spôsob výberu

Program Obnov dom je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Štvrtú výzvu v programe Obnov dom by mala Slovenská agentúra životného prostredia zopakovať s dostatočnou lehotou na predloženie žiadostí. Vyzvalo na to občianske združenie Slovensko.Digital v súvislosti s problémami pri spustení prihlasovania do výzvy. SAŽP pri spustení prihlasovania zaznamenala masívny kybernetický útok.

„Občianske združenie Slovensko.Digital vyzýva SAŽP, aby v programe Obnov dom upustila od nedôstojnej a diskriminačnej súťaže na čas, pri ktorej je lehota na predloženie žiadostí v skutočnosti jedna hodina, a aby vzhľadom na vzniknuté problémy zopakovala výzvu číslo štyri s dostatočnou lehotou na predloženie žiadostí,“ uviedol Ľubor Illek zo Slovensko.Digital.

V tejto súvislosti však Slovensko.Digital upozornilo na krátku lehotu predkladania žiadostí.

„Lehotu jednej hodiny považujeme za absolútne nedostatočnú. V takýchto prípadoch by v žiadnom prípade nemala byť rozhodujúcim kritériom rýchlosť podania žiadosti,“ uviedol Illek.

Slovensko.Digital preto vyzvalo SAŽP, aby umožnila dostatočný čas na predloženie žiadostí, napríklad dva týždne. Ak záujem žiadateľov prevýši možnosti financovania, združenie navrhuje vyberať podporené žiadosti náhodne.

Ako informuje SAŽP na svojom webe, predchádzajúca tretia výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu Obnov dom je uzavretá.