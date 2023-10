Dôležitý tunel v Bratislave bude niekoľko dní uzavretý. Polícia zverejnila harmonogram obmedzení, ktoré potrápia vodičov

V tuneli budú technici vykonávať dôležitú údržbu.

Bratislavská polícia informuje vodičov, že počas najbližších dní bude tunel Sitina čiastočne uzavretý. Technici v ňom plánujú vymieňať požiarne klapky a ventilátory v priečnych prepojeniach.

„Z tohto dôvodu dôjde k čiastočnému uzavretiu pravej tunelovej rúry – uzávierka ľavého (rýchleho) jazdného pruhu od km 58 po km 61,900 a čiastočného uzavretia ľavej tunelovej rúry – uzávierka ľavého (rýchleho) jazdného pruhu od km 63 po km 57,75,“ píšu policajti na Facebooku.

Polícia vodičov upozorňuje, že vo voľnom jazdnom pruhu bude znížená rýchlosť na 40 km/h. „Vodičov preto žiadame, aby boli ohľaduplní, trpezliví a jazdili v danom úseku opatrne s prihliadnutím na prácu pracovníkov Národnej diaľničnej spoločnosti,“ doplnili v statuse policajti.

Termíny čiastočnej uzávery tunela Sitina:



- Od 16. 10. 2023 od 22.00 h do 17. 10. 2023 do 04.00 h (noc z pondelka na utorok).

- Od 17. 10. 2023 od 22.00 h do 18. 10. 2023 do 04.00 h (noc z utorka na stredu).

- O 18. 10. 2023 od 22.00 h do 19. 10. 2023 do 04.00 h (noc zo stredy na štvrtok).

- Od 19. 10. 2023 od 22.00 h do 20. 10. 2023 do 04.00 h (noc zo štvrtka na piatok).