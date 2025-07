V Chorvátsku sa konal historicky najväčší koncert. Spevák šokoval pro-nacistickým pozdravom

V chorvátskej metropole Záhreb sa počas koncertu speváka Marka Perkovića odohral incident, ktorý vyvolal medzinárodnú pozornosť. Spevák a jeho fanúšikovia použili počas vystúpenia kontroverzný pozdrav „Za dom spremni“ (Pre vlasť pripravení), ktorý je symbolom nacistického hnutia Ustaša z obdobia druhej svetovej vojny. Tento režim zodpovedal za masové vraždy tisícok Srbov, Židov, Rómov a antifašistov v koncentračných táboroch, uvádza The Washington Post.

Perković tvrdí, že pozdrav aj jeho známa pesnička sa týkajú vojny z 90. rokov za nezávislosť Chorvátska, a nie priamo druhej svetovej vojny. Napriek tomu však jeho koncerty pravidelne čelia kritike pre údajné šírenie nacionalistických a pro-nacistických nálad.

🚨JUST IN:



Over 504,000 Croatian patriots gathered today at the Zagreb Hippodrome to attend a concert by Croatian singer Marko Perković Thompson. 🇭🇷



Marko Perković Thompson is known for singing patriotic songs. He is also a participant in the Homeland War.



This is the biggest… pic.twitter.com/18afCfDN1m