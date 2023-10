VIDEO: Izraelský politik sľúbil pomstu Rusku. „Zaplatíte za podporu teroristov,“ kričal v priamom prenose RT News

Moderátor bol ostrými slovami politika zaskočený a snažil sa ho neúspešne krotiť.

Šéf izraelskej vládnej strany Likud Amir Weitmann, zaskočil moderátora ruskej štátnej televízie RT News nečakane otvorenou kritikou Kremľa. V živom celosvetovom vysielaní po anglicky kričal, že keď Izrael vyhrá vojnu s Hamasom, postará sa, že Rusko za podporu teroristov zaplatí. Ako prvé na to upozornili tvnoviny.sk.

Podľa Focus.de v rozhorčenom tóne odkázal: „Počúvajte ma veľmi pozorne. My to s týmito nacistami skončíme. My túto vojnu vyhráme. Zaberie to nejaký čas, ale vyhráme,“

Amir Weitmann, member of Israel's Likud Party declares Russia to be Israel's enemy on "Russia Today":

- We know the Russian government is supporting Hamas terrorists

- Russia will pay for this

- Israel will support Ukraine to ensure victory against Russiapic.twitter.com/6bjYo5y2tB — Igor Sushko (@igorsushko) October 20, 2023

Zaskočenému moderátorovi povedal, že Izrael sa postará o to, aby Ukrajina vojensky premohla Rusko. Vzápätí si Izrael podá aj Rusko. „Zaistíme, aby ste za to zaplatili aj vy. Za to, čo Rusko urobilo. My nezabúdame. Nezabudneme na vás a na všetkých ostatných nepriateľov Izraela, ktorí robia, čo môžu, aby podporili genocídu Židov v Izraeli. Dobre si pamätajte, čo vám tu hovorím,“ upozornil.

Moderátor bol ostrými slovami politika zaskočený a snažil sa ho krotiť. Weitmann sa však nenechal odradiť. „Naši ľudia boli zmasakrovaní. Mojich ľudí povraždili vaše ‚bábky‘ a vy za to zaplatíte. Je to jasné?“ reagoval podráždene.