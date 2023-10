Žena sa vrátila z dovolenky a na mieste svojho domu našla ruiny. Demolačná firma si splietla adresu

Rodinný dom Susan Hodgsonovej omylom zničila demolačná firma, zatiaľ čo bola odcestovaná na dovolenke. Majiteľka domu z Atlanty, ktorý sa nedopatrením premenil na trosky, podľa The Guardian zvažuje ďalšie kroky.

„Som nahnevaná. Stále sa zobúdzam a hovorím si: ‚Je to všetko vtip alebo čo?‘ Som skutočne v šoku,“ povedala žena, ktorá sa o incidente dozvedela od suseda, keď sa jej telefonicky pýtal, či dala svoj dom zbúrať. „Odpovedala som mu, že nie,“ spomína Hodgsonová. Keď sa následne sused vydal za robotníkmi demolačnej firmy, vraj ním tlmočené námietky neakceptovali.

Susan Hodgson said a neighbor called her while she was away and asked if someone had been hired to tear down the vacant house.



