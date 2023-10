Ďalšie mesto na Slovensku zavádza nepopulárny poplatok v maximálnej výške, akú povoľuje zákon. Obyvateľov poriadne nahnevá

Nový poplatok budú musieť stavebníci platiť od 1. januára 2024.

Od 1. januára 2024 budú stavebníci v Prešove platiť poplatok za rozvoj. Mestskí poslanci v stredu schválili všeobecne záväzné nariadenie, ktoré ho stanovuje. Pri stavbách na bývanie je to 25 eur za každý začatý štvorcový meter a 35 eur pri ostatných stavbách. Poplatok za rozvoj je príjem, ktorý ide do rozpočtu obce.

Ako pri predkladaní návrhu uviedol vedúci odboru financií Mestského úradu (MsÚ) v Prešove Radko Lapoš, zákon umožňuje poplatok stanoviť v rozmedzí od troch do 35 eur za každý začatý meter podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.

„Pri určení sadzby sme vychádzali aj z poplatkov okolitých miest, ale zároveň sme museli brať ohľad na to, čo nám dovoľuje legislatíva, a to ísť až do sadzby 35 eur za štvorcový meter. Taktiež sme zohľadňovali potenciál a požiadavky na rozvoj mesta. Chceme aj týmto poplatkom za rozvoj prispieť k rozvoju infraštruktúry a komunikácií v rámci mesta,“ povedal Lapoš.

Poplatok sa vypočíta ako súčin základu poplatku znížený o 60 štvorcových metrov a sadzby poplatku. Bude sa týkať stavieb, ktoré dostanú stavebné povolenie po 1. januári 2024.

Pri rodinnom dome s rozlohou 140 štvorcových metrov poplatok predstavuje 2 000 eur a pri bytovom dome s rozlohou 1 200 štvorcových metrov je to suma 28 500 eur. Pri priemyselnej stavbe s rozlohou 1 900 štvorcových metrov poplatok predstavuje 64 400 eur.

Banská Bystrica má najnižšie poplatky

Podľa predloženého materiálu pri stavbách na bývanie je poplatok v Trnave, Žiline a Banskej Bystrici desať eur za štvorcový meter. V Nitre je to 20 eur a v Košiciach 35 eur. Pri priemyselných stavbách je poplatok v Trnave desať eur, v Nitre a Žiline 20 eur a v Banskej Bystrici päť eur. V Košiciach je odstupňovaný podľa časti mesta vo výške tri a pol eura, sedem eur a 35 eur.

Ako uviedlo mesto v materiáli, podľa výpočtov za rok 2022, keď vydalo 110 stavebných povolení, kde išlo o 48 220 štvorcových metrov plochy a pri aplikovaní 25 eur na všetky druhy stavieb, by získalo do rozpočtu 1,04 milióna eur. Financie, ktoré mesto vyberie, môže podľa zákona využiť na úhradu kapitálových výdavkov vrátane nákladov na usporiadanie pozemku na rôzne účely.