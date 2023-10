Karlos Vémola vyzval na zápas ďalšieho slovenského zápasníka a nie je to Attila Végh. Slovák už stihol na „Terminátora“ reagovať

Uvidíme v decembri ďalší napínavý česko-slovenský súboj, ktorý chcú fanúšikovia vidieť už roky?

Český MMA zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola si brúsil zuby na trilógiu so súčasným šampiónom strednej váhy Oktagonu Patrikom Kinclom, ktorý ho v májovej odvete porazil a vyrovnal tak zápasové skóre na 1 : 1.

Keďže Kincl napokon výzvu „Terminátora“ odmietol, Vémola si na december vypýtal odvetu s Attilom Véghom. Ten však zatiaľ na ponuku nereagoval, a tak Čech ešte viac rozhodil siete. Ako opíše portál MMA Fanatik, UFC veterán „vyzval“ ďalších troch fajterov. „Hľadáme obeť do O2 arény. Nejaké nápady, Ondřej Novotný? Niekto sa hlási? Stephan Puetz, Pirát Krištofič alebo Michal Materla?“

Samuel „Pirát“ Krištofič na seba nenechal dlho čakať a ponúkol odpoveď.



Videl nadšenie fanúšikov, a tak sa vyjadril vo videu na sociálnej sieti. „Treba zachovať kľud a rozvahu, pretože som nedostal žiadnu oficiálnu ponuku. Nikto z kompetentných sa mi zatiaľ neozval, teda Paľo a Ondro, že by niečo také chceli. Veľký kľud, je to veľmi ďaleko. Je to skôr bližšie k nie ako k áno vzhľadom na aktuálnu situáciu,“ povedal Krištofič.

„Baví ma to a teším sa, že vás baví myšlienka takéhoto zápasu. Je tam veľa otázok, čo treba doriešiť, a momentálne sa ani nerokuje o takom zápase. Nie som proti, ale ja momentálne ako keby nemám v rukách nič,“ dodal na spresnenie celej veci. Loptička je teda teraz na strane samotnej organizácie. Fanúšikovia MMA by tento zápas však nepochybne chceli vidieť.