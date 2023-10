PREHĽAD: Slovenská pošta výrazne zvýši ceny za všetky najviac používané služby (+ tabuľka)

Ceny Slovenskej pošty sa zrejme od nového roka zvýšia, návrh sa pripomienkuje.

Ceny služieb Slovenskej pošty od nového roka zrejme porastú. Celkovo by sa ceny univerzálnych služieb a poštovného platobného styku mali zvýšiť o 11,39 %. Vyplýva to z návrhu na zmenu opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb predloženého do medzirezortného pripomienkového konania. Opatrenie by malo nadobudnúť účinnosť 1. januára 2024.

Zvýšenie cien za poštové služby má prispieť k stabilizácii finančnej situácie Slovenskej pošty a zabezpečiť tak poskytovanie univerzálnej služby a poštového platobného styku v primeranej kvalite. V predkladanom návrhu sa nemení doterajší spôsob regulácie cien pri poskytovaní univerzálnej služby a poštovom platobnom styku, ale upravia sa maximálne ceny v tarife dotknutých produktov a služieb pošty. Zmeny sa dotknú cien obyčajných listov prvej a druhej triedy.

„Zvýšenie cien listov prvej a druhej triedy a služby doporučene sa premietne aj do cien zapísaných listových zásielok, ako sú doporučené listy, poistené listy a úradné zásielky,“ píše sa v predloženom návrhu.

Úrady odporúčajú využívať elektronický podací hárok

Úrad pre reguláciu poštových služieb v návrhu odporučil využívať elektronický podací hárok (ePH), kde sú ceny doporučeného a poisteného listu nižšie až o 50 centov a úradnej zásielky až o 60 centov. Cena doporučeného listu podávaného cez ePH sa v priemere zvyšuje o osem percent a úradnej zásielky podávanej cez ePH sa v priemere zvyšuje o 11,5 %.