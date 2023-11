Izraelský premiér prezradil, dokedy chce viesť vojnu proti Hamasu. Koniec bojov je momentálne v nedohľadne

Odvetné útoky Izraela si v pásme Gazy podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva vyžiadali už takmer 8 800 obetí na životoch.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu vyhlásil, že jeho vlasť bude pokračovať vo vojne s palestínskym militantným hnutím Hamas až do víťazstva, a to aj napriek „bolestným stratám“. Izraelská armáda medzičasom potvrdila najmenej 13 mŕtvych vojakov po utorkových bojoch s militantmi vo vnútri pásma Gazy. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

„Máme za sebou veľa dôležitých úspechov, ale aj bolestných strát. Naši vojaci padli v nespravodlivej vojne, vo vojne o náš domov. Sľubujem vám, občanom Izraela: túto prácu dokončíme. Budeme pokračovať až do víťazstva,“ vyhlásil Netanjahu v televíznom príhovore.

Tanky izraelskej armády smerujú k hraniciam pásma Gazy z juhu Izraela v stredu 1. novembra 2023. Zdroj: TASR/AP

Útočia na utečenecké tábory, Gaza je momentálne bez signálu a internetu

Televízia al-Džazíra v stredu informovala, že Izrael už druhýkrát priebehu dvoch dní zaútočil na utečenecký tábor Džabálijá na severe pásma Gazy. Podľa televízie však izraelská armáda vopred obyvateľov tábora upozornila, aby odtiaľ odišli.

Podľa Hamasom kontrolovaných úradov pri utorkovom útoku Izraela na husto obývaný tábor zahynuli desiatky ľudí vrátane siedmich rukojemníkov, ktorých militantné hnutie unieslo 7. októbra po vpáde na izraelské územie. Militanti podľa Izraela zadržiavajú v palestínskej enkláve približne 240 ľudí.

Izrael tvrdil, že pri operácii v tábore Džabálijá sa armáde podarilo zabiť dôležitého veliteľa palestínskeho militantného hnutia Hamas Ibráhíma Bijárího. Armáda dodala, že po útoku sa zároveň zrútila aj podzemná vojenská infraštruktúra Hamasu vybudovaná pod budovami tábora.

Ako informovala agentúra AFP, z pásma Gazy začali cez hraničný priechod Rafah odchádzať do Egypta prvé sanitky so zranenými Palestínčanmi. Spravodajca AFP videl na palestínskej strane 40 sanitiek, ktoré vstupovali do hraničného priechodu. Každá z nich podľa neho prevážala dvoch ľudí.

Pacientov previezli do neďalekých oblastí vrátane poľnej nemocnice v meste Šajch Zuvajd približne 15 kilometrov od Rafahu. Podľa médií ostatných prevezú do nemocnice v Aríši, pričom najvážnejšie prípady transportujú do egyptskej Káhiry.

Po prevoze zranených začne Egypt v stredu cez priechod Rafah prvýkrát od vypuknutia vojny púšťať stovky držiteľov zahraničných pasov a osôb s dvojakým občianstvom. Cez hraničný priechod dosiaľ umožňovali len vstup humanitárnej pomoci pre obyvateľov Gazy.

Gaza je momentálne totálne odstrihnutá od zvyšku sveta. Palestínska telekomunikačná spoločnosť v stredu informovala, že internetové a telefonické spojenie bolo v pásme Gazy prerušené. Je to už druhý takýto výpadok za necelý týždeň na palestínskom území, kde prebieha vojna. Sieť vypadla aj minulý týždeň, cez víkend ju obnovili.

Izrael podniká útoky na pásmo Gazy v reakcii na útok Hamasu zo 7. októbra, pri ktorom na území Izraela zahynulo vyše 1400 ľudí. Odvetné útoky Izraela si v pásme Gazy podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva vyžiadali už takmer 8800 obetí na životoch, z nich dve tretiny boli ženy a deti.