Droga HHC má na Slovensku skončiť. Za jej predaj budú hroziť tresty

Látky HHC a HHC-P nie sú v súčasnosti v zozname omamných a psychotropných látok, ich predaj tak nie je nelegálny. To sa má však zmeniť.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce zaradiť HHC a HHC-P do zoznamu omamných a psychotropných látok. Pripravuje aj právnu úpravu, ktorá má priniesť efektívnejšie zaraďovanie nových psychoaktívnych látok medzi zakázané látky na Slovensku.



Keďže HHC a HHC-P zatiaľ nie sú v zozname, predaj výrobkov s ich obsahom nie je v súčasnosti nelegálny. „MZ SR navrhuje zaradiť tieto dve nové psychoaktívne látky do zoznamu omamných látok a psychotropných látok zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov pri najbližšej novele, ktorú momentálne pripravuje,“ uviedol komunikačný odbor rezortu.



Po zaradení do zoznamu sa tak ich prípadný predaj bude považovať za nedovolenú výrobu, distribúciu a predaj omamných a psychotropných látok. Pôjde tak o nezákonnú činnosť, ktorú bude možné trestnoprávne postihovať, vysvetlilo ministerstvo.

Droga dostala do nemocníc viacero detí

Lekári z Národného ústavu detských chorôb v Bratislave nedávno upozornili na prípady otráv detí po požití HHC. Poukázali na to, že výrobky s obsahom tejto látky sú voľne dostupné v automatoch. Apelujú preto na rodičov, aby svoje deti poučili o ich rizikovosti.



Nové psychoaktívne látky by sa po novom medzi zakázané mohli zaraďovať rýchlejšie. Rezorty vnútra, spravodlivosti a zdravotníctva pracujú na návrhu zákona, ktorý by využíval generický model zaraďovania nových psychoaktívnych látok. „Tým by sa výrazne urýchlil proces zaraďovania takýchto látok medzi zakázané látky,“ ozrejmilo MZ.