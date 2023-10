Droga HHC dostala do bratislavských nemocníc už viacero detí. Upadli do toxického šoku, látku pritom kupujú v automatoch

HHC nie je v súčasnosti v zozname omamných a psychotropných látok, jeho predaj tak nie je nelegálny.

Lekári v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave riešili niekoľko prípadov akútneho prejavu toxického účinku návykových látok u detí. Štyria pacienti priznali požitie látky HHC. Zdravotný stav jedného z nich si vyžiadal hospitalizáciu. Lekári upozorňujú, že výrobky s obsahom tejto látky sú voľne dostupné v automatoch a prístupné akýmkoľvek užívateľom.

U zvyšných detí prítomnosť HHC lekári nevedeli jednoznačne potvrdiť. „Po nadobudnutí vedomia nevedeli udať presné, respektíve ani približné zloženie požitých látok, pretože požili alebo vypili látky v kombinácii. Domnievame sa, že požitie HHC je pre jeho dostupnosť veľmi časté, mnohé z detí nevyhľadajú lekársku pomoc a v mnohých prípadoch osoby v okolí týchto detí nerozlíšia toxický účinok tejto látky,“ priblížil primár oddelenia urgentného príjmu NÚDCH Marcel Brenner.

Hospitalizovaných pacientov po požití HHC môže byť podľa neho viac. „Látku nevieme zatiaľ explicitne dokázať laboratórnymi prístrojmi vzhľadom na blízku príbuznosť s THC. Niekedy môže vychádzať tzv. falošná pozitivita na THC. Pracujeme však na tom, aby sme túto látku vedeli dokázať,“ povedal. Informácie o požití v súčasnosti možno získať len od pacientov, respektíve osôb prítomných pri udalosti.

Dieťa môže pri otrávení stratiť vedomie

Zdravotný stav dieťaťa po požití HHC závisí od dávky, respektíve od prípadnej kombinácie s inými látkami, ako lieky, alkohol či drogy. „Hoci riziko toxického účinku, ktorý by bezprostredne ohrozoval život dieťaťa, nie je veľké, riziko sekundárneho poškodenia pádom, nekontrolovaným správaním alebo navodením poruchy vedomia je veľmi veľké,“ doplnila Kamenická.

Lekár upozornil na to, že deti do NÚDCH často prichádzajú s poruchou vedomia, v bezvedomí či výrazne podchladené. „Ešte predtým, ako sa dostanú do bezvedomia, je tu veľké riziko nechceného sebapoškodenia, dieťa môže zakopnúť, spadnúť pod dopravný prostriedok alebo z výšky a vážne sa zraniť alebo v bezvedomí vdýchnuť do dýchacích ciest žalúdočný obsah a udusiť sa,“ ozrejmil. Lekári apelujú na rodičov, aby svoje deti poučili o rizikovosti daných látok.