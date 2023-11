Od roku 2024 bude mať nárok na materskú dovolenku viac žien. Týka sa to tejto skupiny

Novela zákon by mala začať platiť už od začiatku budúceho roku.

Od januára 2024 by malo mať na materskú dovolenku nárok viac žien. Podľa novely zákona o sociálnom poistení budú mať oproti pôvodnému systému nárok na materskú dovolenku aj matky, ktoré ešte neboli zamestnané. Na informáciu upozornil portál Pluska.

Každá žena, ktorá si chce čerpať materskú dovolenku, musí byť poistená v Sociálnej poisťovni minimálne 270 dní. Doteraz platilo, že musela toľkoto dní odpracovať. Vďaka novej úprave zákona sa však do tohto obdobia bude rátať aj štúdium na strednej alebo vysokej škole. Ale pozor, na to aby sa tieto dni mohli zarátať, je potrebné úspešne ukončiť štúdium.



„Štúdium sa ako doba poistenia započítava len ak žena pred pôrodom získala príslušný titul vzdelania, teda, že ak pôrod ženy nastal po úspešnom skončení príslušného stupňa vzdelania. Ak však študentka porodí pred skončením štúdia, doba štúdia sa jej nezapočíta do 270 dní,“ vysvetlila pre portál advokátska koncipientka Eva Pintérová.

Táto pozitívna zmena systému, ktorá má slúžiť „ako motivácia pre mladé ženy k materstvu po úspešnom skončení štúdia“, by mala začať platiť už od začiatku budúceho roku.