Jozef Pátrovič bol „démon“. Jaro Slávik aj Jakub Prachař spomínajú na zosnulú legendu

Podľa porotcov bol nenahraditeľnou súčasťou šou ČSMT.

Za zosnulým účastníkom šou Česko Slovensko má talent Jozefom Pátrovičom smútia aj jej porotcovia. Hoci sa na jeho speváckom výkone vždy dobre pobavili a prirovnávali ho k tragédii, priznávajú, že im bude v súťaži chýbať.

Jaroslav Slávik v emotívnom príspevku na Instagrame píše, že spolu s ním „odchádza aj kus televíznej relácie“. Jakub Prachař zase prirovnal Pátroviča k „démonovi“, ale v pozitívnom slova zmysle.



„Na prahu sedemdesiatky si povedal, že bude slávny. A bol. S Jožom odchádza kus našej televíznej relácie. Odpočívaj v pokoji,“ smúti za legendou šou vždy prísny porotca Jaroslav Slávik. A nie je jediný. „Bol to démon. Ja som sa na neho vždy tešil. Patril do našej šou a myslím si, že ho to bavilo. Ta teda šťastnú cestu Jožko,“pridal sa Jakub Prachař.

Zdieľaním slov Jaroslava Slávika si ikonického účastníka ČSMT uctila aj ďalšia porotkyňa, speváčka Marta Jandová. Diana Mórová ani „Pátrovičov stratený brat“ alias Rytmus Patrik Vrbovský sa ku smrti speváka zatiaľ nevyjadrili.

To však nemôžeme povedať o satirickej stránke Zomri, ktorá si na legendu spomenula aj s jej ikonickou hláškou o vetraní. „Odišla legenda. Minúta ticha a hlavne správneho vetrania,“ napísali v statuse na Facebooku.

Jozef Pátrovič zomrel v piatok 3. novembra 2023 vo veku 82 rokov na zástavu srdca. Informoval o tom jeho manažér, pričom smutnú správu potvrdil aj starosta obce Lipovník, v ktorej Pátrovič žil.

Amatérsky spevák bol dlhé roky neoddeliteľnou speváckou súčasťou šou Česko Slovensko má talent. Pravidelne sa zúčastňoval na kastingu, cez ktorý sa mu však nikdy nepodarilo prejsť.