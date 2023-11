V Bratislave krachuje veľké obchodné centrum. Má vážny problém s peniazmi

Firma, ktorá vlastní obchodný dom, čelí veľkým finančným problémom.

Známemu nákupnému centru LightPark v bratislavskej Rači hrozí krach. Tento obchodný dom združoval viac ako 20 štýlových obchodov a 100 značiek nábytku. Aj napriek tomu, že minulý rok dosahoval najvyššie tržby za posledných 5 rokov, skončil v mínuse takmer pol milióna eur, informujú Hospodárske noviny.

Firmu vlastní finančná skupina Arca Capital Slovakia, ktorá už dlhodobo čelí finančným problémom. V konkurze by mal súd rozpredať majetok firmy. Takýmto spôsobom by boli aspoň čiastočne vyplatené peniaze veriteľom, ktorým firma dlhodobo nie je schopná vrátiť finančné zdroje. Do konkurzu ich navrhla spoločnosť RYG Investments.

Budúcnosť LightParku nateraz nie je jasná. Nákupné centrum buď získa nového vlastníka, alebo definitívne skrachuje.