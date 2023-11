PRIESKUM: Slováci prezradili, koho by chceli mať za prezidenta

Prieskum zisťoval, ktorý kandidát by mal v druhom kole najväčšiu šancu.

Keby boli prezidentské voľby v novembri 2023, do druhého kola by postúpili bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok a predseda parlamentu Peter Pellegrini. Ten ešte svoju kandidatúru oficiálne nepotvrdil. Napriek tomu má u voličov najväčšiu šancu, vyplýva z najnovšieho prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.

Pellegriniho by volilo približne 40 % ľudí, zatiaľ čo Korčoka 26 %. Predseda Hlasu-SD od augusta svoj náskok pred Korčokom zväčšil. Dôvodom môže byť podľa denníka aj to, že médiá v posledných mesiacoch venovali viac pozornosti kampani Hlasu-SD pred parlamentnými voľbami.

Aktuálne nie sú známe všetky mená prezidentských kandidátov. Ipsos do prieskumu zaradil aj diplomata Jána Kubiša, generálneho prokurátora Maroša Žilinku a bývalého ministra spravodlivosti Štefana Harabina. Tí by v prípade, že bude kandidovať Peter Pellegrini, nemali šancu prekrúžkovať sa do druhého kola.