Pellegrini pokarhal Blahu. Strana Hlas si podľa neho presadila takmer všetky svoje podmienky na vstup do koalície

V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo povedal, že 13. dôchodok bude štát vyplácať od roku 2024, pričom teraz sa dôchodcom vyplatí jednorazová suma.

Strana Hlas-SD presadila do návrhu programového vyhlásenia vlády 95 percent zo svojich zásadných podmienok, ktoré si pred voľbami kládla na vstup do vládnej koalície. V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to povedal šéf strany a predseda parlamentu Peter Pellegrini.

Ľuboša Blahu podľa vlastných slov konfrontoval s tým, že zvesiť portrét prezidentky v kancelárii podpredsedu parlamentu a nahradiť ho portrétom revolucionára Che Guevaru je detinské a neprijateľné. Blaha podľa Pellegriniho uznal svoju chybu. Podľa šéfa Hlasu nepochopil, že tento krok nerobil pre svoje izolované publikum, ale už z pozície podpredsedu NR SR, kde je takéto konanie nevhodné.



Opozičný poslanec a predseda SaS Richard Sulík podotkol, že Hlas nesplnil svoj sľub o zavedení 13. dôchodku. „Vedome ste klamali svojich voličov,“ zdôraznil. Pellegrini reagoval, že 13. dôchodok bude od roku 2024, pričom teraz sa dôchodcom vyplatí jednorazová suma.



Predseda parlamentu v diskusnej relácii potvrdil, že schôdza k opozičnému návrhu na odvolanie Ľuboša Blahu z pozície podpredsedu Národnej rady bude v utorok (14. 11.).

„Schôdza bude zvolaná a nebude schválený program tejto schôdze,“ avizoval s tým, že Blaha si priznal svoju chybu. Sulík ocenil, že Pellegrini odsúdil Blahovo počínanie.

Kandidátov na policajného prezidenta nepoznáme

Diskutujúci sa dotkli aj témy personálnych zmien na rezorte vnútra. Pellegrini deklaroval plnú podporu ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi. „Pán minister sa musí obklopiť svojimi ľuďmi, pretože nesie politickú zodpovednosť za celý tento rezort,“ dodal. Odmieta, že by sa minister vyhrážal sudcovi, ktorý vydal neodkladné opatrenie v prípade prvého viceprezidenta Policajného zboru.



Šéf liberálov hovoril o arogancii moci. Kritizoval tiež skutočnosť, že boli mimo služby postavené osoby, ktoré majú status chráneného oznamovateľa. „My sme rozviazali policajtom ruky, nikoho sme nevyhadzovali, neboli takéto čistky,“ zdôraznil Sulík.



Pellegrini ďalej uviedol, že nie je informovaný o tom, kto by mal viesť Slovenskú informačnú službu. „Budeme rešpektovať nomináciu pána premiéra,“ podotkol. Prípadné zmeny zákona v tejto súvislosti nepodporí. Zatiaľ nepozná ani potenciálnych kandidátov na pozíciu policajného prezidenta. Nepadlo podľa neho ani rozhodnutie o budúcnosti Úradu špeciálnej prokuratúry. Sulík si myslí, že vládna koalícia spraví všetko pre to, aby vymenila špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.