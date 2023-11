Slovenská vláda dala stopku špekulantom so zľavami. Zmenili pravidlá, vďaka ktorým bude ťažšie oklamať zákazníkov

Cieľom nových pravidiel je okrem iného aj ochrana spotrebiteľov pred umelým navyšovaním pôvodných cien vo výpredajoch, ako je to napríklad v období Black Friday.

Vláda schválila nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Pre predajcov aj spotrebiteľov to bude znamenať hneď niekoľko noviniek. Najprv ich však musia schváliť poslanci Národnej rady SR, informuje RTVS.

Stopka umelému navyšovaniu cien

Cieľom nových pravidiel je okrem iného aj ochrana spotrebiteľov pred umelým navyšovaním pôvodných cien vo výpredajoch, ako je to napríklad v období Black Friday.

„Internetový obchod alebo aj akýkoľvek iný obchod už nebude môcť uviesť zľavu tak, že preškrtne cenu, ktorú urobil za jeden deň – včera, predvčerom alebo pred týždňom, a dá tam, že je tam 70-percentná zľava. Bude sa môcť odvolávať iba na cenu, ktorá platila 30 dní pred znížením ceny,“ povedal Jozef Dvorský, riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektronický obchod.

Vláda chce skoncovať aj so špekulantmi, ktorí svoj obchod propagujú falošnými recenziami, či zabezpečiť klientom viac času na vrátenie tovaru, a to z pôvodných 14 až 30 dní.

Nový zákon by mal spotrebiteľom zaručiť rýchlejšiu reklamáciu, ale aj odškodnenie. Naopak, obchodníci by pri pochybení nemuseli dostať pokutu alebo by sa im pokuta znížila, a to v prípade, že chybu dobrovoľne napravia.