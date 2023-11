Pelikán spustil veľký výpredaj leteniek. Za pár eur môžeš preletieť Európu aj svet

Sedadlá v lietadlách sa v dôsledku Black Friday vypredávajú rýchlo.

Slovenská spoločnosť Pelikán spustila na Black Friday výpredaj leteniek. Ceny spiatočných leteniek začínajú na sume 39 eur.

Za túto cenu sa môžeš dostať na obľúbené turistické destinácie, akými sú napríklad Barcelona, Malta, Londýn, Paríž, Rím či Miláno. Za sumu 319 eur môžeš letieť z Prahy do New Yorku. Ak by si chcel ísť preskúmať Thajsko, tak Pelikán ponúka spiatočnú letenku v hodnote necelých 530 eur.

Spoločnosť ponúka variabilné možnosti miest odletov. Dá sa letieť z Bratislavy, Košíc, Viedne, Ostravy, Budapešti či z Krakova.