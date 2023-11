Nové informácie: Otec 15-ročného Romana cez telefón presviedčal, aby neskákal. Podľa rodičov ho dlhodobo šikanovali spolužiačky

Rodičia podávajú na školu trestné oznámenie.

Po tragickom páde deviataka zo strechy Základnej školy v Parchovanoch zverejnil otec chlapca video z celej nešťastnej udalosti. Záznam poukazuje na to, že chlapca spolužiaci šikanovali. Podľa denníka Korzár chlapec volal iba pár minút predtým so svojím otcom, ktorý sa ho z Nemecka snažil presvedčiť o tom, aby to neurobil.

„Rozprávali sme spolu asi tri minúty. Snažil som sa mu jeho úmysel vyhovoriť. Povedal mi: ‚Tatik, to už sa nedá. Prišiel som dnes do školy a zase ma urážala. Už nevládzem.‘ Potom Romanko hovor ukončil,“ povedal otec pre denník.

Romana vraj na škole dlhodobo šikanovali spolužiačky. Vysmievali sa mu za jeho vzhľad. Rodičia sa obracajú na školu a pýtajú sa, prečo proti tomu nikto nezakročil. Chlapec trpel pre správanie spolužiačok depresiami a začal navštevovať psychiatra. Rodičia ho presviedčali, aby zmenil školu, čo on odmietal.

Rodičia podávajú trestné oznámenie

Romanov otec informoval, že podáva trestné oznámenie na školu, pretože pochybuje, že vedenie urobilo všetko pre to, aby šikana nepokračovala. Žiada aj odvolanie riaditeľa. Ten s médiami nekomunikuje.