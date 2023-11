Nové podvody na Slovákoch: polícia radí, ako nenaletieť špekulantom na internete, v tomto období je ich čoraz viac

Polícia vyzvala verejnosť na obozretnosť v súvislosti s online podvodmi a vreckovými zlodejmi.

Polícia vyzvala verejnosť, aby si dávala pozor na online podvody v súvislosti s Black Friday. Spozornieť treba pri podozrivo nízkych cenách, vysokých zľavách a obmedzených možnostiach platby. Rovnako ak e-shop pôsobí neprofesionálne a nedôveryhodne. Polícia upozornila aj na vreckových zlodejov.

Hrabovská priblížila, že oficiálni predajcovia dodržiavajú podobnú cenovú politiku. Na falošnú stránku záujemcu vo viacerých prípadoch nasmerujú reklamy na sociálnych sieťach. Adresa sa pritom môže líšiť od pravého obchodu jedným či dvoma písmenkami.



Občania by mali spozornieť aj pri nákupoch, ktoré ponúkajú len platbu prevodom vopred.

„V žiadnom prípade neposielajte platbu cez odkaz zaslaný do SMS alebo v phishing podobe emailovej prílohy, ktorá sa zobrazí ako kód alebo webstránka v prehliadači,“ pripomenula. Za prvých desať mesiacov tohto roka polícia eviduje 465 prípadov s online podvodmi.

Ako uviedla Hrabovská, počas výpredajov je na jednom mieste zvýšený počet osôb, čo môže byť vhodnou príležitosťou pre vreckových zlodejov. „Len za posledných desať mesiacov roku 2023 eviduje polícia 428 prípadov vreckových krádeží a 442 krádeží na osobe,“ priblížila.

Polícia varuje aj pred vreckármi

V súvislosti s vreckovými zlodejmi policajti vyzývajú občanov, aby si strážili kabelku blízko pri tele a nedávali ju do nákupného vozíka. Peňaženku alebo doklady by si nemali nechávať na miestach ľahko dostupných pre zlodejov a mali by ich nosiť oddelene. Vyhnúť by sa mali noseniu veľkej finančnej hotovosti. Polícia odporúča nosiť platobnú kartu oddelene od dokladov a peňazí a v žiadnom prípade si nezapisovať PIN kód v blízkosti karty.