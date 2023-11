Vyplatenie príspevku 300 eur pre dôchodcov sa blíži. Títo penzisti ho dostanú ako prví

Sociálna poisťovňa oznámila dátum, od ktorého začne vyplácať príspevok pre dôchodcov.

Mimoriadny príspevok vo výške 300 eur začne Sociálna poisťovňa vyplácať od 1. decembra a doručí ho najneskôr do 20. decembra tohto roka. Poberatelia s výplatným termínom 22. a 24. deň v mesiaci tak príspevok dostanú skôr.

„Mimoriadny príspevok vo výške 300 eur Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodcom, ktorí majú nárok na výplatu dôchodku v decembri 2023, a to automaticky, bez podania žiadosti. Týka sa to približne 1,46 milióna poberateľov,“ priblížil Kontúr.

Seniori dostanú príspevok vo výplatnom termíne buď na bankový účet, alebo si ho prevezmú spolu s decembrovým dôchodkom na pošte, ak si zvolili výplatu dôchodku v hotovosti. SP vyplatí 300 eur aj seniorom, ktorí majú priznaný dôchodok v uplynulom období, teda v decembri 2023, a ešte nemajú zabezpečenú pravidelnú mesačnú výplatu dôchodku.

Do 20. decembra dostanú príspevok aj poberatelia zo zahraničia

Najneskôr do 20. decembra dostanú 300 eur aj poberatelia dôchodkov, ktorým SP poukazuje dôchodok do zahraničia, a to do štátov Európskeho hospodárskeho priestoru alebo do štátov Švajčiarskej konfederácie. Príspevok im však bude vyplatený osobitne, teda nie naraz s dôchodkom za december. Opatrenie by malo vyjsť rozpočet približne na 440 miliónov eur.