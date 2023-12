FOTO: Štátny tajomník Štefan Kuffa dal vysvätiť átrium ministerstva životného prostredia

Na ceremóniu upozornil bývalý štátny tajomník Michal Kiča.

Po tom, čo Štefana Kuffu odvolali z pozície štátneho tajomníka ministerstva kultúry, dostal nové miesto na envirorezorte. Ministerstvo životného prostredia už stihol dať aj vysvätiť, upozornila satirická stránka Zomri a odvolala sa na status bývalého štátneho tajomníka envirorezortu Michala Kiču.

„Na ministerstve je už otec a syn a po dnešku aj duch svätý. Štátny tajomník Štefan Kuffa asistuje pri vysväcovaní átria budovy Ministerstva životného prostredia SR – Lanfranconiho paláca v Bratislave,“ napísal Kiča na Facebooku.

Chcel vymenovať Ježiša za kráľa Slovenska

Ešte ako štátny tajomník rezortu kultúry chcel Kuffa intronizovať Krista za kráľa Slovenska. V záverečnom príhovore vyslovil prianie, aby sa slávnostná ceremónia konala za prítomnosti celej vlády SR. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová Kuffovo želanie zamietla.

„Ja vás takto prosím, excelencie, ak by to bolo možné v čo najbližšom krátkom čase, aby Slovensko bolo zasvätené Kristovi Kráľovi za účasti všetkých biskupov a za účasti celej vlády. Biskupi, to ste vy, ja na to nemám dosah, ale na vládu, to ako môžem požiadať, aby sa to udialo. Bola by to veľká vec,“ povedal na omši v Trnave.