AKTUÁLNE: 14-ročná tínedžerka prišla do ruskej školy s brokovnicou a strieľala po spolužiakoch. Polícia hlási 2 obete

Tínedžerka vyzbrojená brokovnicou vo štvrtok zastrelila jedného zo spolužiakov a najmenej ďalších piatich zranila. K útoku došlo v škole v ruskom meste Briansk neďaleko hraníc s Ukrajinou.



Napokon zahynula aj samotná tínedžerka, keď obrátila zbraň proti sebe, uviedli vyšetrovatelia.



„Na základe prvých poznatkov prinieslo štrnásťročné dievča do školy opakovaciu brokovnicu, ktorou strieľalo po spolužiakoch. Výsledkom sú dvaja mŕtvi vrátane strelkyne a piati zranení,“ potvrdil vo vyhlásení Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom).



Všetkých zranených previezli do nemocnice. Tamojšia polícia sa snaží objasniť motív tínedžerkinho konania, cituje z vyhlásenia vyšetrovacieho výboru agentúra Reuters.

