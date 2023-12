Stovky slovenských e-shopov majú obrovský problém s krachujúcou kuriérskou službou. Zadržiava balíky aj státisíce eur

Na webovej stránka, ktorá slúži na spoločné organizovanie poškodených sa prihlásilo už vyše 430 ľudí.

Koniec kuriérskej spoločnosti 123Kurier robí problémy veľkému množstvu e-shopov. Denník E nedávno upozornil na facebookovú skupinu, v ktorej sa združili stovky poškodených dodávateľov aj odberateľov.

E-shopy tvrdia, že v depách spoločnosti 123Kurier uviazlo množstvo nedoručených zásielok. To spôsobuje problémy akým, ktorí si tovar objednali, ale aj tými, ktorí ho odosielajú.. Kuriérska firma e-shopom neuhrádza platby za doručený tovar. Pre menšie firmy to môže byť dokonca likvidačné. „Od polovice októbra nemáme vyplatené dobierky, ktoré 123Kurier prevzal od našich zákazníkov. Ide o 3 200 eur. Pre nás ako malú firmu je to skoro likvidačné, lebo ide o mesačnú výplatu pre dvoch ľudí,“ povedala majiteľka malej predajne sviečok.

Majitelia e-shopov sa sťažujú na zlú komunikáciu zo strany spoločnosti 123Kurier, vraj sa im nedá dovolať a nereagujú na stažnosti. Poškodené e-shopy sa preto organizujú na facebookovej stránke s názvom „123Kurier poškodení dodávatelia a odberatelia“. Za prvých pár dní sa na stránku prihlásilo vyše 430 ľudí.

Pohľadávky voči kuriérskej firme môžu dosahovať dva až päť miliónov eur. Spoločnosti zároveň tvrdia, že s kuriérskou firmou nemali jasný zmluvný vzťah, lebo väčšinu objednávok realizovali cez formulár, preto nemajú ani hmatateľné dôkazy, s ktorými by mohli ísť na políciu.

Kuriérska spoločnosť 123Kurier od konca novembra dočasne uzavrela všetky svoje depá a pozastavila aj prijímanie nových objednávok. Firma to zdôvodnila pokusom o nepriateľské prevzatie základnej činnosti spoločnosti zo strany konkurencie a podozrením, že sa na tom zúčastňoval aj manažment spoločnosti. Informáciu priniesla spoločnosť na svojej internetovej stránke.