V centre Košíc budú prenajímať parkovacie miesta. Nad obrovskou sumou krúti hlavou aj poslanec

Poslanci o parkovacích miestach budú hlasovať už dnes.

Košičania si budú môcť opäť prenajímať parkovacie miesta v centre mesta. Magistrát chce túto možnosť vrátiť z dôvodu nedostatku financií v mestskej kase. Nájomné bude stáť ročne 10-tisíc eur, informuje denník Korzár.

Výdavky na vytvorenie parkovacích miest plánuje uhradiť magistrát. „Vzhľadom na očakávané vysoké nájomné by mesto znášalo náklady spojené s osadením a zrušením dopravnej značky. Zároveň by mesto zabezpečovalo získanie všetkých úradných povolení,“ píšu v materiáli na rokovanie.

Poslanci budú o nových parkovacích miestach hlasovať

Poslanci budú v utorok 12. decembra hlasovať o vytvorení prvých 30 parkovacích miest v historickom centre mesta. Podľa nezávislého poslanca Michala Djordjeviča je suma 10-tisíc eur prehnaná a znížil by ju na 5-tisíc. „Záujem prejavia asi najskôr podnikatelia, ktorí by si vedeli dať náklad do firemných výdavkov,“ povedal.