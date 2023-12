Ukrajina už má účinnú zbraň proti smrteľným iránskym dronom. Tieto zbrane si s nimi hravo poradia

Ukrajina začala na bojisku používať stroje AQ 400 Kosa, ktoré vedia spacifikovať iránske drony Šáhid 136. Drony AQ 400 Kosa vyrába ukrajinská spoločnosť One Way Aerospace, informuje o tom denník Pravda.

Iránske drony majú rozpätie 2,5 metra a dokážu uniesť malú nálož v priemere 40 kilogramov na veľkú vzdialenosť. Vo vzduchu môžu dosiahnuť maximálnu rýchlosť 185 kilometrov za hodinu. Ukrajinské drony dokážu v porovnaní s iránskymi uniesť väčšiu nálož v priemere 100 kilogramov a dosiahnuť maximálnu rýchlosť 144 kilometrov za hodinu.

Rusko využíva drony najmä na mapovanie pozícií ukrajinskej protivzdušnej obrany. Podobnú taktiku chce využiť aj Ukrajina, ktorá na jar vyslala množstvo bezpilotných prostriedkov na Moskvu či Krym.

Ukrajinské ozbrojené sily využívajú nové drony v boji, no ich produkcia zatiaľ nie je na maxime. Postupom času chce spoločnosť zvýšiť tempo výroby na 500 kusov mesačne z aktuálnych 100 kusov.

The Ukrainian military has received an initial batch of new AQ 400 Scythe UAV.https://t.co/oT6dhH8yax

Manufacturer Website-https://t.co/9k2T9RA5CUpic.twitter.com/TICKwbJaYD