Vodič zeleného audi v Košiciach vrazil do výkladov nákupného centra. Ľudí na zastávke takmer zasiahla odtrhnutá časť auta

Starosta tvrdí, že vodič ohrozil ľudí na chodníku.

Starosta košického Starého Mesta Igor Petrovčik na Facebooku informoval o hrozivej dopravnej nehode, ktorej bol svedkom. Vodič zeleného auta značky Audi obrovskou rýchlosťou vrazil do zvodidiel a do výkladov nákupného centra Aupark Košice.

„Pevne verím, že bude v zápisnici o nehode okrem iného zaprotokolované, že došlo zo strany vodiča k totálnemu ohrozeniu chodcov a ľudí čakajúcich na zastávke, vedľa ktorých pristál predný nárazník a množstvo ďalších dielov z auta, ktoré k nim doleteli od auta. Ten nárazník vodič 10 minút po nehode vlastnými rukami presunul zo zastávky k autu,“ napísal starosta.

Podľa jeho slov bude polícia nehodu klasifikovať ako škodovú udalosť. Petrovčik tvrdí, že dychovú skúšku vykonal iba jeden člen posádky, ktorý tvrdil, že šoféroval. Podľa starostu však nie je isté, že on bol vodič.

„Keďže som tam bol práve s dcérou a videl to v priamom prenose, zvažujem podanie trestného oznámenia. Mám za to, že by to malo byť klasifikované ako všeobecné ohrozenie,“ dodal v statuse.