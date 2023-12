Darček pre svoje deti na Štedrý deň zabudol na chodníku jednej z bratislavských ulíc. Na poslednú chvíľu sa stal „zázrak“

Do pátrania po majiteľovi darčeka sa pustili stovky ľudí.

Vo facebookovej skupine Straty a nálezy Bratislava ľudia hľadali majiteľa strateného vianočného darčeka. Nešťastný „tatik“ zrejme ani nedúfal, že sa k nemu balík ešte niekedy dostane.

Používateľ Jaroslav sa na internete podelil o fotku nájdeného balíčka. „Dobrý deň, našli sme vianočný darček na chodníku Dostojevského radu v Bratislave. Radi by sme toto vianočné faux pas niekomu napravili,“ napísal a upresnil, že majiteľom je podľa všetkého otec dvoch chlapcov.

Na darčeku zabalenom vo vianočnom baliacom papieri bola informácia: „Maťko a Jurko spoločné Vianoce 2023, Tatik.“ Do pátrania po majiteľovi darčeka sa pustili stovky ľudí, ktorí príspevok na sociálnej sieti zdieľali.

Darček si našiel cestu k deťom

Príbeh zabudnutého vianočného darčeka mal na Štedrý deň šťastný koniec. „Tatik“ sa do niekoľkých hodín našiel. „To je moj darček, ráno som ho zabudol v Bratislave na Dostojevskom rade 17,“ napísal do komentára otec chlapcov Juraj a podelil sa aj o svoj telefonický kontakt.

Že išlo o poriadne drahý darček v komentároch prezradila aj matka chlapcov. Išlo o monitor, ktorý otec zabudol pri nakladaní darčekov do auta. „Viem, komu treba volať. Písala som vám správu... Je to monitor pre moje deti. Zabudol ho, keď nakladal veci do auta,“ priblížila. Rodičom detí sa tak určite uľavilo a to aj vďaka poctivému susedovi, ktorý im zachránil Vianoce.

„Lenže on je aj skvelý manažér, lebo navyše vytlačil foto na formát A4 a ju nalepil na náš vchod…takže sme sa našli,“ nešetril chválou otec.