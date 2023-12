Príbeh ako z filmu Sám doma: malý chlapec nasadol do nesprávneho lietadla a odletel stovky kilometrov ďaleko od rodiny

Incident sa stal na palube lietadla spoločnosti Spirit Airlines.

Iba 6-ročný chlapec zablúdil na letisku a nasadol do nesprávneho lietadla. Pred sviatkami mal cestovať z Philadelphie do Fort Myers navštíviť svoju starú mamu Mariu Ramos. Nastúpil však do zlého lietadla a namiesto toho odletel do Orlanda, vzdialeného približne 160 míľ (257 km) od pôvodného cieľa, informuje CBS news.

Incident sa stal na palube lietadla spoločnosti Spirit Airlines. „Dieťa bolo vždy pod dohľadom člena Spirit tímu, a hneď ako sme zistili chybu, okamžite sme začali komunikovať s rodinou a podnikli sme nevyhnutné kroky na ich opätovné spojenie,“ uviedol hovorca leteckej spoločnosti.

Stará mama ho na letisku nenašla

Chlapec cestoval bez sprievodu a podľa starej mamy išlo o jeho prvý let lietadlom. Vystrašená žena sa ho na letisku nedočkala. „Povedali mi: Nie, necestoval týmto letom. Zmeškal ho,“ zverila sa žena. „Povedala som: Nie, nemohol zmeškať svoj let, pretože mám jeho registračnú značku,“ vyhlásila Ramos, ktorá následne vbehla do lietadla a od letušky sa domáhala vysvetlenia.

Babičke neskôr zatelefonoval sám vnuk a povedal jej, kde sa nachádza. Na rozdiel od neho jeho batožina trafila do správnej cieľovej destinácie.

Malého chlapca mali mať na starosti zamestnanci leteckej spoločnosti. Tá však detaily prípadu nezverejnila. Rodina sa od spoločnosti dočkala ospravedlnenia, stará mama však chce odpoveď na otázku, kde sa stala chyba. Ani zďaleka totiž nejde o prvý prípad zablúdeného dieťaťa.