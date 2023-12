VIDEO: Rozbité autá, plač a bezmocnosť. Šmýkajúci sa vodiči spôsobili na Martinských holiach hromadnú autonehodu

Vodiči podcenili stav vozovky a prekvapila ich zľadovatená cesta, na ktorej sa nevedeli prestať šmýkať.

Husté sneženie zapríčinilo, že v okolí Martina mali ešte 25. decembra vodiči veľký problém. Napriek tomu, že na mnohých miestach teplota Prvý sviatok vianočný stúpla na takmer 10 stupňov Celzia, šoférov na Martinských holiach zaskočila zľadovatená cesta.

Po internete koluje video, na ktorom môžeme vidieť, že cesta je čistý ľad. Vodiči, ktorí sa na nej bez snežných reťazí snažili prejsť, spôsobili hromadnú autonehodu, ktorá sa zaobišla bez vážnych zranení, informuje portál iMeteo.

Na zverejnenom zázname počuť vulgárne vyjadrovanie vodičov aj svedkov nehody a tiež ženský plač. „To je v p**i, toto! To je moc, to je čistý ľad,“ povedal jeden zo svedkov nehody na zázname. Vodičov prekvapila zľadovatená cesta, na ktorej sa nevedeli prestať šmýkať, a len sa bezmocne prizerali tomu, ako ich autá do seba narážajú ako domino.