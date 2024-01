VIDEO: Zábery explózie japonského lietadla vyrazia dych. Na palube bolo viac ako 350 ľudí, niektorí neprežili

Podľa záberov miestnej televízie z boku lietadla Japan Airlines počas pohybu po dráhe vyšľahli plamene.

Na vzletovej a pristávacej dráhe Medzinárodného letiska v Tokiu, známeho aj ako Haneda, horelo 2. januára lietadlo. Podľa prvotných informácií sa tam zrazilo dopravné lietadlo Japan Airlines s lietadlom pobrežnej stráže.



Podľa záberov miestnej televízie z boku lietadla Japan Airlines počas pohybu po dráhe vyšľahli plamene.

Agentúra AP uvádza, že v prípade dopravného lietadla išlo o let JAL 516 z mesta Čitose na ostrove Hokkaido do Tokia. Z informácií špecializovaného portálu FlightAware.com vyplýva, že na tento let nasadili veľké lietadlo Airbus A350-900.

Priebeh incidentu po zrážke

Najmenej 17 cestujúcich z dopravného lietadla Airbus A350-900 sa zranilo. Päť zo šiestich členov posádky lietadla zahynulo a pilot sa ťažko zranil, infomruje BBC. Z dopravného lietadla evakuovali 379 ľudí, stroj následne celkom vyhorel.



Japonská televízia NHK uviedla, že na mieste kolízie na dráhe letiska zasahovali hasiči s viac než 100 vozidlami. Väčšinu letov na letisku Haneda zrušili.



Japan Airlines podľa vyhlásenia pre CNN vyšetruje podrobnosti a príčiny nehody.

Lietadlo pobrežnej stráže malo namierené do oblasti zasiahnutej novoročným zemetrasením, po ktorom hlásili najmenej 48 obetí.

Video of the incident at Japan Haneda airport shows thick smoke from the scene as the blaze engulfed the plane..💔#Japan#JapanAirlines#JapanEarthquake#earthquake#Tsunamipic.twitter.com/Wl9widF0Az — Hamza Khan ➰ (@Hamza_khan369) January 3, 2024