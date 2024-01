Za obľúbený nápoj Slovákov si zrejme čoskoro priplatíme. Vyššie ceny spôsobí nová spotrebná daň

Firma bude musieť zdvihnúť ceny obľúbeného nápoja.

Šéf Kofoly Jannis Samaras v rozhovore pre denník SME pripustil, že obľúbený nápoj bude možno na Slovensku drahší. Potenciálne navýšenie ceny je spôsobené najmä tým, že vláda Roberta Fica chce zvyšovať spotrebnú daň na sladené nápoje.

Samaras však tvrdí, že v tom nevidí zmysel. Logickejšie by podľa neho bolo zvýšiť daň priamo na cukor. Na otázku, či Kofola na Slovensku zvýši svoje ceny, odpovedal kladne.

„Budeme musieť. Zdraženie spôsobí nižšiu spotrebu. Takže ak štát očakáva, že si tým naplní kasu, nebude to isté. Prečo vláda nezdaní priamo cukor? To by sa premietlo aj do cien cukroviniek a všetkých sladkostí a nielen do nápojov,“ povedal pre SME

Ministerstvo už pripravuje novú legislatívu

Ministerstvo financií pracuje na takzvanej spotrebnej dani zo sladených nápojov. Miera zdanenia sladených nealkoholických nápojov sa bude merať od obsahu sladidla v nápoji. V praxi to znamená, že si na Slovensku od budúceho roka priplatíme plošne za všetky sladené nápoje.