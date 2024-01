Kuchár Jožko ide do väzby, voči rozhodnutiu sudkyne sa neodvolal

Sudkyňa sa rozhodla na základe útekových a preventívnych dôvodov.

Jozef H., obvinený z vraždy ženy v bratislavskom byte, ide do väzby. V nedeľu 7. januára o tom rozhodla sudkyňa bratislavského súdu. Médiá o tom informoval prokurátor Peter Pilár s tým, že rozhodnutie je právoplatné.



„Sudkyňa pre prípravné konanie po výsluchu obvineného, oboznámení sa s obsahom spisu, ako aj oboznámení sa s vyjadrením prokurátora, obvineného a jeho obhajcu rozhodla, že sa v plnom rozsahu stotožňuje s návrhom prokurátora na vzatie obvineného J. H. do väzby,“ priblížil. Rozhodla tak pre útekové a preventívne dôvody.

Hrozí mu 20 až 25 rokov za mrežami

Hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak pre TASR uviedol, že Mestský súd Bratislava I vzal obvineného do väzby z dôvodnej obavy, že by mohol utiecť, skrývať sa alebo ináč mariť trestné konanie, a dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti.



Obvinenému hrozí trest odňatia slobody na dvadsať až dvadsaťpäť rokov. Policajti vo štvrtok 4. januára informovali o náleze tela ženy bez známok života v jednom z bytov v druhom bratislavskom okrese. Podozrivého zadržali v piatok 5. januára popoludní.