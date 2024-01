VIDEO: Láva na Islande pohltila už niekoľko domov. V zemi sa vytvorili obrovské trhliny

Najmenej tri domy pohltila láva na okraji islandského rybárskeho prístavného mestečka Grindavík, ktorá začala v nedeľu vytekať z nových trhlín v zemskom povrchu. Stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, ako obyvateľov evakuovali do bezpečia, informovali miestne úrady.

Väčšinu obyvateľov mestečka preventívne evakuovali už 11. novembra. Domov sa mohli vrátiť 22. decembra, no využila to len hŕstka z nich. Séria slabých zemetrasení — niekedy stovky za deň — v tom čase vytvorila veľké trhliny v cestách, domoch a budovách.

Grindavík má približne 4-tisíc obyvateľov a leží na polostrove Reykjanes juhozápadne od hlavného mesta Reykjavík. Nedeľňajšia erupcia je už piata od roku 2021. Naposledy k nej došlo 18. decembra, prúd lávy vtedy mestečko minul.

V nedeľu sa prvá erupcia začala o 8:00 miestneho času, kedy sa v zemi asi 450 metrov severne od mesta otvorila trhlina. Islandský meteorologický úrad v nedeľu večer uviedol, že puklina je dlhá okolo 900 metrov a prechádza cez hlavnú cestu vedúcu do Grindavíku.

Druhá trhlina sa otvorila okolo poludnia ešte bližšie k ľudským obydliam, pričom láva z nej zasiahla niekoľko domov. Do večerných hodín dosiahla dĺžku okolo 100 metrov.

Lávu nezastavili ani bariéry zo zeme a skál, postavené severne od Grindavíku.

Erupcia spôsobila prerušenie dodávok elektriny a vody. Neďaleké geotermálne kúpele museli zatvoriť. Letecká doprava ovplyvnená zatiaľ nebola.

#WATCH : The lava flow has reached town in Grindavik and is burning homes. #Grindavik#Iceland#IcelandVolcano#IcelandNews#volcano 🌋 pic.twitter.com/30GqI40RVB