4-ročná Češka prekonala svetový rekord. Dostala sa do základného tábora pre výstup na Mount Everest

Malá Zara od raného trénuje a každý deň prejde v džungli niekoľko kilometrov.

Nový svetový rekord drží 4-ročná Zara, ktorá 1. januára 2024 vyšla do základného tábora pre výstup na najvyššiu horu sveta Mount Everest. Základný tábor je vo výške 5 300 metrov nad morom. Z obce Jiri je to do základného tábora zhruba 170 kilometrov.

Zara navyše celú cestu prešla sama bez cudzej pomoci. Vďaka tomu sa stala najmladšou ženou sveta, ktorá to kedy dokázala. O výkone dievčatka informovali na sociálnej sieti jej rodičia.

Zara cestu absolvovala so svojím otcom, starším bratom a nepálskym nosičom. Celá vzdialenosť sa bude prepočítavať, ale mala by byť dlhšia ako 200 kilometrov. Počas cesty vraj nenastali žiadne problémy a Zara mala vďaka svojej fyzickej kondícii energie na rozdávanie. Počas cesty sa jej podarilo predbehnúť množstvo iných ľudí.

Podmienky na ceste nie sú jednoduché. V základnom tábore bolo −20 až −25 stupňov Celzia. S ubytovaním je to tiež zložité, v spálňach sa nekúrilo a bolo tam občas aj pod −10 stupňov. „Malá Zara sa tiež nikdy nekúpe v teplej vode, naopak si tam pridáva ľad, zrejme preto jej chlad nerobil žiaden problém,“ uviedli rodičia na facebookovej stránke s názvom

Saša jede.

Zara žije so svojou rodinou v Malajzii. Jej rodičia od raného veku kládli dôraz na mentálne a fyzické zručnosti. „Úplne každý deň v nesmierne ťažkých podmienkach malajzijskej džungle prešla po skončení vyučovania v čínskej škôlke päť až desať kilometrov s prevýšením 300–600 metrov a cez víkendy aj násobne viac. V roku 2023 tak ušla v džungli vyše 2 200 kilometrov,“ uviedli rodičia.