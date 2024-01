Šoféri sa musia cez víkend pripraviť na dopravné obmedzenia. Na D1 pod Tatrami sa budú tvoriť kolóny

Dopravné obmedzenia súvisia s podujatím v Jasnej.

Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia, ktoré súvisia so Svetovým pohárom v Jasnej. Vodiči musia rátať s tvorbou kolón a výrazným zdržaním. Policajti radia vodičom, aby sa tomuto úseku počas víkendu vyhli.

„V súvislosti s podujatím predpokladáme nárast intenzity cestnej premávky a tvorenie kolón hlavne na diaľnici D1 – výjazd Liptovský Mikuláš v oboch smeroch, ako aj v mestách Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Cestnú premávku budeme monitorovať a regulovať,“ píšu na sociálnej sieti.

Vstup do Demänovskej Doliny bude uzavretý

Polícia upozorňuje, že vstup do Demänovskej Doliny bude uzavretý od 20. januára do 21. januára 2024 od 7.30 hod. Organizátori podujatia odporúčajú, aby diváci prichádzali na miesto v čase od 4.00 hod. do 6.00 hod.