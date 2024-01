V USA historicky prvýkrát vykonali popravu dusíkom, trvala 22 minút. Takto prebiehal celý proces, ktorý OSN označila za mučenie

V Alabame prvýkrát uskutočnili popravu dusíkom.

Americký štát Alabama vo štvrtok prvýkrát v dejinách USA uskutočnil popravu použitím dusíka. Väzňa Kennetha Eugena Smitha usmrtili po tom, čo mu na tvár nasadili dýchaciu masku a kyslík nahradili dusíkom, následkom čoho po niekoľkých sekundách upadol do bezvedomia. K poprave došlo vo štvrtok večer miestneho času vo väznici v Alabame.

Tento odsúdený bol spolu s ďalším mužom v roku 1988 uznaný za vinného z nájomnej vraždy. Jeho komplica popravili ešte v roku 2010.

Prvý pokus o popravu 58-ročného Smitha v roku 2022 zlyhal, pretože sa mu do ruky nepodarilo zaviesť kanylu na vstreknutie smrtiacej látky. Strávil niekoľko hodín pripútaný na popravnom stole a potom ho odviedli späť do cely.

Najvyšší súd v stredu zamietol Smithovu žiadosť o zastavenie popravy. Odmietol jeho tvrdenia, že uskutočnenie druhej popravy po tom, čo prežil prvý pokus, by bolo protiústavné.

Okrem právnikov sa voči dusíkovej maske ohradila aj OSN. To hovorí, že by mohlo ísť o mučenie. Pumpovanie dusíka do tela totiž môže spôsobiť vracanie a natíska sa obava, že by sa mohol začať dusiť vlastnými vývratkami.

Niekoľko minút bol pri vedomí

Poprava trvala približne 22 minút, pričom Smith bol niekoľko minút podľa všetkého pri vedomí. Najmenej dve minúty sa pritom zdalo, že sa triasol a zvíjal, pričom nasledovalo niekoľko ďalších minút ťažkého dýchania, až kým nedošlo k jeho zastaveniu.

„Dnes večer sa pričinením Alabamy ľudskosť vráti o krok späť,“ uviedol Smith v poslednom vyhlásení. „Odchádzam s láskou, mierom a so svetlom,“ dodal.

Svedkami popravy boli členovia jeho rodiny, ktorým vo vyhlásení poďakoval za podporu.

Inhalovanie dusíka ako spôsob popravy schválili tri americké štáty, okrem Alabamy ešte aj Mississippi a Oklahoma. Ako prvá ho zrealizovala práve Alabama.