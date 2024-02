Na túto otázku sa priprav pred pracovným pohovorom. Odborník radí, ako ti môže odpoveď pomôcť získať vysnívanú prácu

Odborník radí, na čo by si mali dať záujemcovia o prácu pozor.

Generálny riaditeľ veľkej spoločnosti LaSalle Network Tom Gimbel hovorí, že na pracovných pohovoroch je dôležité aj to, či sa záujemcovia o prácu vedia skritizovať. Vo svojej 25-ročnej kariére absolvoval stovky pohovorov a utvrdil sa v tom, že dôležitá je najmä otázka sebakritiky, informuje portál CNBC.

Gimbel hovorí, že potrebuje zistiť, či sú ľudia autentickí a vedia sa podeliť o to, či niečo pokazili.

S obľubou uchádzačov o pracovný post vyzýva: „Povedzte mi, či ste niečo naozaj pokazili. Niečo, čo stálo spoločnosť buď stratu príjmu, alebo peniaze, a ako ste sa z toho poučili.“

Odborník radí, aby sa záujemcovia o prácu na túto otázku pripravili. V prípade, že ju nečakajú, ich môže vyviesť z miery a nebudú vedieť odpovedať. Dôležité je aj vyhnúť sa triviálnym alebo dokonca klamlivým odpovediam. Chyba by mala byť dostatočne veľká na to, aby ukázala, že záujemca má skúsenosti, ale zároveň by nemala byť taká zásadná, že odhalí nekompetentnosť.