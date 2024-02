Žilinka reaguje na kritiku toho, že mlčí pri znižovaní trestov. Čo to vlastne povedal?

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka sa stráni verejných vyjadrení na adresu pripravovanej novely Trestného zákona. Novinárom, ktorí ho za to kritizujú, posiela odkaz.

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka sa vyjadril k vyhláseniam komentátorov Denníka N v podcaste V redakcii. Šéfredaktor Denníka N Matúš Kostolný a vedúci publicistiky Roman Pataj generálneho prokurátora kritizovali za to, že sa verejne nevyjadruje k plánovaným zmenám trestných kódexov.

Žilinka Petra Pellegriniho vyzval, aby pozmenil novelu Trestného zákona, a zároveň žiadal, aby za prijatie úplatku nad 650-tisíc eur hrozil trest 7 až 15 rokov väzenia. Koalícia však jeho list odignorovala, informoval Denník N. Žilinka zároveň obsah listu nezverejnil a zdržal sa aj odpovedí na otázky.

Kritiku novinárov označuje za invektívy

Generálny prokurátor teraz zverejnil vyhlásenie, v ktorom kritiku novinárov označuje za invektívy. „Slovné útoky a znevažovanie len preto, že človek nehovorí vtedy, keď si to novinári prajú, že nehovorí spôsobom a na mieste, ako si to prajú, a že nehovorí to, čo chcú počuť, sa stali žiaľ bežným modusom operandi manipulovania verejnej mienky zo strany niektorých žurnalistov,“ uviedol.

Žilinka novinárom odkazuje, že nikdy nepodľahne tlaku a prokuratúru nechce vťahovať do politického boja. „Ja však nikdy nepodľahnem tlaku oznamovacích prostriedkov, verejnej mienky či záujmom politických strán a nenechám zneužívať a vťahovať prokuratúru do politického boja.“

Legislatívne konanie necháva vo výlučnej kompetencii poslancov

Vo veci prijímania novely Trestného zákona dôveruje vláde. „Moje odborné a vecné legislatívne pripomienky boli uplatnené oficiálnym spôsobom a na mieste, ktoré zodpovedajú štádiu legislatívneho konania. Je však vo výlučnej kompetencii poslancov Národnej rady SR, či a v akom rozsahu moje pripomienky zohľadnia,“ odkázal.