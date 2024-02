Slováci hromadne „podporili“ prezidentskú kampaň Andreja Danka. V centoch mu poslali viac ako 19 eur

Andrejovi Dankovi poslali viac ako tisíc centových príspevkov.

Slováci poslali Andrejovi Dankovi na prezidentskú kampaň v centových hodnotách viac ako 19 eur. Transparency International vysvetľuje, že ide o spôsob, ktorým darcovia ukazujú svoj nesúhlas s kandidátom. Zároveň mu tak chcú spôsobiť výdavky na manipulačných poplatkoch. Napriek tomu, že banky tieto poplatky pre kandidátov zrušili, centové príspevky sú stále populárne.

„Z celkového počtu 1 114 darov menších ako jedno euro prišlo na účet Danka 1 085. Šéf národniarov do piatka vyzbieral 19,43 eura. No tieto peniaze mu zrejme v kampani nepomôžu a podľa zákona by ich mal vrátiť, ak pri nich nevie identifikovať napríklad to, či majú darujúci trvalý pobyt v SR,“ píše Transparency International.

Medzi prezidentskými kandidátmi vedie v počte centových darov. Štefanovi Harabinovi Slováci poslali 17 centových príspevkov, Ivanovi Korčokovi 11 a Jánovi Kubišovi iba 1. Peter Pellegrini od nikoho takýto príspevok nedostal.

Slováci Dankovi radia, čo má s centovými darmi robiť

Dankovi posielajú Slováci jednocentové dary s rôznymi odkazmi. Peniaze mu dávajú na opravu zubov, na logopédiu, prispievajú mu na semafor, ktorý v Dúbravke zničil, alebo ho posielajú do Ruska.

„Kapitánovi Andrejovi z Revúcej na nový semafor a prístroj na meranie alkoholu,“ odkazuje mu Milan. Na horšie časy mu prispel aj Martin: „... keby predsa len Trump nevyhral voľby a Putin vojnu...“ Centík prispela aj zúbková víla Denisa. „Od zúbkovej víly, bozkávam všade,“ napísala.