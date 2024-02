Chaos v NR SR: Matovič vynadal Blahovi do úchylákov, Pellegrini naložil Pročkovi, ktorý si spravil z transparentu maľovanku

Matovič Blahovi niekoľkokrát do tváre povedal, že je úchyl.

Predseda parlamentu Peter Pellegrini obvinil poslanca Jozefa Pročka, že si do rokovacej sály doniesol pripravené transparenty, čo je v rozpore s rokovacím poriadkom. Do pléna je zakázané nosiť si vizuálne pomôcky.

Pročko Pellegrinimu odpovedal, že transparent si chce vyfarbiť až v sále. Predseda parlamentu mu odvetil, nech z nich nerobí blbých.

„Sa netvárte, že tu maľujete a teraz to tu budete ukazovať. Porušujete rokovací poriadok, pán poslanec. Zatiaľ ste držali v ruke len červenú fixku, ale hlavne, že tam máte už aj čiernym napísané texty,“ povedal poslancovi Pročkovi.

Matovič Blahovi vynadal do úchylov

Počas toho, ako Ľuboš Blaha viedol parlament, vyhrážal sa niekoľkým poslancom, že ich dá vykázať zo sály, pokiaľ sa neupokoja. S Blahom si to prišla vydiskutovať poslankyňa Jana Bittó Cigániková aj Igor Matovič. Matovič prišiel za Blahom so slovami „Čo si na Kube?“ a vynadal mu do úchylov. Zapojil sa aj Jozef Pročko, ktorý na Blahu vrieskal, že je komunista.

Celá slovná výmena sa udiala preto, lebo podpredseda parlamentu Blaha odmietol vrátiť čas poslancovi Alojzovi Hlinovi, ktorý vystupoval v rozprave. Vyhrážal sa aj tým, že dá vykázať niektorých hlučných poslancov zo sály.

Poslanec zo Smeru tvrdí, že 10 rokov na nahlásenie znásilnenia je dosť

Poslanec z klubu SaS Alojz Hlina vystúpil v rozprave, aby poslancom ozrejmil, že zahlasovaním o zmene Trestného zákona zahlasujú aj za to, že sa zníži premlčacia lehota za znásilnenie z 20 rokov na desať rokov.

Poslanec za Smer-SD Richard Glück na Hlinu zareagoval slovami, že desať rokov na nahlásenie znásilnenia je dosť. Má to slúžiť ako motivácia pre ženy, aby znásilnenie nahlásili skôr.

„Pán Hlina, hádam mi nechcete tvrdiť, že desaťročná premlčacia lehota je málo. Premlčacia lehota začne plynúť momentom znásilnenia tej ženy. Tak asi o tom vie, všimne si, že ju niekto znásilní, a môže to nahlásiť. Naopak, podľa nášho názoru je takáto zmena dobrá a nevyhnutná, pretože motivuje ženy, aby takéto trestné činy okamžite nahlásili,“ povedal Glück.

Poslanci v Národnej rade aktuálne rokujú o zmene novely Trestného zákona. Poslanci návrh posunuli do tretieho čítania a diskutovať môžu až do noci. Po prerokovaní by mali poslanci o novele aj definitívne rozhodnúť.