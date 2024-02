AKTUÁLNE: Pod Strečnom vyhlásili mimoriadnu situáciu. Prezradili, či úplne uzatvoria cestu

Pre riziko pádu skál na cestu pod Strečnom vyhlásili mimoriadnu situáciu.

Pre riziko pádu skál na cestu I/18 pod Strečnom vyhlásili v piatok od 10.00 h mimoriadnu situáciu. Informoval o tom prednosta Okresného úradu v Žiline Kamil Ruman. Vykonávať sa podľa neho budú práce, aby by bola zabezpečená ochrana zdravia a života ľudí. Avizuje podrobný geologický prieskum. Úplnému uzatvoreniu cesty by sa chceli podľa jeho slov vyhnúť.

„Mimoriadnu situáciu sme vyhlásili v dôsledku udalostí, ktoré sa odohrali pod Strečnom nielen za posledné obdobie, ale aj za posledný týždeň. Budeme v prvom rade realizovať všetky záchranné práce kvôli tomu, aby sme zabezpečili ochranu zdravia a života ľudí,“ povedal Ruman.

Podrobný geologický prieskum je, ako tvrdí, potrebný, aby následne vedeli urobiť účinné zábrany. Podľa správy z tohtotýždňovej geologickej obhliadky je nebezpečenstvo opätovného pádu niektorých skalných blokov trvalo vysoké a v súčasnosti sa pre vysokú zrážkovú činnosť zhoršuje.

Nechcú odstaviť celú premávku

Ruman dúfa, že nebude nutné odstaviť celú premávku. „Nechceli by sme k tomuto pristúpiť,“ skonštatoval. Koľko bude riešenie situácie trvať, povedať nevedel. Vyhlásením mimoriadnej situácie sa však podľa neho podarí skrátiť čas minimálne o tri mesiace. Vodičov požiadal o toleranciu a dodržiavanie dopravného značenia.

Presný rozsah a definíciu stupňa rizikového ohrozenia cestnej premávky, majetku, poprípade životov ukáže avizovaný prieskum. Potvrdil to v piatok pre médiá riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Slovenskej správy ciest v Žiline Ivan Brečka.

„Budeme vedieť presne, koľko štvorcových metrov ochranných sietí budeme dopĺňať, či budeme musieť zosilniť a rozšíriť dynamické zábrany a v akom objeme ich budeme inštalovať na prípadné ďalšie miesta,“ vysvetlil. Prieskum budú podľa Brečku robiť na území približne 800 až 1 500 metrov, začať by mali na budúci týždeň.

Brečka uistil, že momentálne je cesta zabezpečená. „Nie je tam priame ohrozenie. Nie je potrebné pristúpiť k uzavretiu alebo väčšiemu obmedzeniu dopravy,“ dodal.

Rozsah avizovaného prieskumu by podľa šéfa OÚ chceli nastaviť tak, aby mal význam nielen do ďalších mesiacov, ale aj rokov. „Tá erózia, situácia, ktorá sa deje v rámci prírody, je pre nás nečakaná, musíme na to vedieť reagovať,“ poznamenal. Uviedol, že urobia všetko pre to, aby využili všetky dostupné mechanizmy a možnosti, ktoré súčasná doba ponúka.

Pod Strečnom došlo k zosuvu svahu v stredu 7. februára v úseku medzi skalami Margita a Besná. Bol taký silný, že poškodil vozovku a potrhal krajnicu. Uvoľnenie skál je následkom eróznych pohybov. Podľa polície poškodili popadané skaly dve vozidlá, pričom sa nikto nezranil. V danom úseku je dopravným značením dočasne znížená rýchlosť v oboch smeroch, s využitím obidvoch jazdných pruhov.